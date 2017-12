Incêndio destrói dois caminhões na fazenda do Detran em Santa Quitéria

Um incêndio destruiu dois caminhões pertencentes ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, no final da noite desta segunda (25), na Fazenda Paula Rodrigues, também pertencente ao órgão, na cidade de Santa Quitéria.





O fato ocorreu por volta das 23h40 e foi percebido por um funcionário do local, quando ouviu a explosão do pneu de um dos veículos, tendo chamado outros funcionários para conter as chamas, que já ameaçavam invadir a administração da fazenda.





No momento, nenhuma hipótese é descartada, inclusive, a de que o incêndio tenha sido criminoso, o que deverá ser apontado em investigação minuciosa da Perícia Forense, que indicará as causas do fato.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Crateús esteve no local, durante a madrugada de hoje (26). O caso foi notificado na Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria.





Fonte: Portal A Voz de Santa Quitéria