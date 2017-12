ITAPAJÉ: MOTOCICLISTA MORRE APÓS SE ENVOLVER EM ACIDENTE COM CAMINHÃO

Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 29, no município de Itapajé. Uma motocicleta Honda CBR de cores preta e vermelha – Placa PMM 6765, inscrição de Fortaleza, envolveu-se em um acidente com um caminhão Scania R440 de cor branca – Placa OVK 4530. O sinistro aconteceu na BR-222, no trecho que corta a zona urbana do Distrito de Iratinga (São Miguel), próximo à Igreja. O acidente vitimou de morte o condutor da moto, que foi parar embaixo do veículo de carga. O motorista do caminhão nada sofreu. A identidade da vítima fatal não foi revelada. Uma viatura do instituto médico Legal (IML) foi acionada para recolher o corpo. Uma composição da Polícia Militar esteve no local. O acidente aconteceu por volta das 07:30h.

Fonte: Mardem Lopes