Juiz Federal manda prender servidor do Detran-CE

O juiz queria fazer a transferência de um carro, mas o sistema estava fora do ar.

O juiz federal identificado como Danilo Dias Vasconcelos de Almeida mandou prender um servidor do Detran-CE, na noite desta quinta-feira (28), no bairro Guararapes, em Fortaleza.





De acordo com informações da polícia, o juiz procurou um posto de atendimento do Detran-CE para realizar um procedimento de transferência do veículo dele, que é de outro estado, para o Ceará e como não conseguiu o magistrado chamou a polícia e ordenou que o responsável pelo posto fosse conduzido a delegacia.





Segundo os atendentes do Detran-CE que estavam trabalhando no posto, não foi possível realizar o procedimento porque o sistema estava fora do ar.





Ainda de acordo com funcionários do Detran-CE, o primeiro passo para a realização desse processo de transferência de um veículo de um estado para outro é obter, na rede nacional de dados do Denatran, a (BIN), Base de Índice Nacional, que é uma base de dados informatizada e centralizada que armazena informações oficiais do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), contendo características e informações dos veículos pertencentes à frota nacional a partir do sistema de Registro Nacional de Veículo (RENAVAM). Esse documento mostra se o veículo está com toda a documentação em dia para poder ser feita a transferência do carro de um estado para outro.





Os funcionários voltaram a informar para o juiz que o sistema estava fora do ar, que já era 17h e que o posto de atendimento do Detran-CE fecha as 18h. Mas o juiz disse que só saía de lá se o Detran-CE resolvesse o problema dele.





Ele foi solicitado a se retirar porque não podia ser atendido. Diante disso, ele deu voz de prisão e acionou a polícia. O caso foi levado para a Delegacia da Cidade dos Funcionários para a realização dos procedimentos necessários.





