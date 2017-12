MEMBROS DA FLA SOBRAL REALIZARAM AÇÃO SOCIAL EM DIVERSOS BAIRROS DE SOBRAL; VÍDEO

Integrantes da Fla Sobral realizaram na data de ontem uma ação social em diversos bairros de Sobral, fazendo a entrega de vários presentes a crianças.





A sede da "Nação Fla Sobral" é um local devidamente para Rubro-negros (Flamenguistas). O Local serve para encontro de flamenguistas na cidade, atualmente ela está situada no bairro Parque Silva I, no cruzamento da Rua Tulipa com a Rua José Custódio de Azevedo, por trás do Antigo Clube do Bangu.