Motorista da Uber é morto a tiros e passageiro fica baleado em Fortaleza

“Foi tanto tiro que eu pensei que eram fogos de artifício”, conta uma testemunha. Foi a 2ª morte de motorista da Uber só neste mês.

Um motorista de um aplicativo de corridas foi assassinado a tiros durante uma corrida no final da noite desta terça-feira (12), na Rua Bernardo Manoel, no Bairro Serrinha, em Fortaleza.





De acordo com informações de testemunhas, cerca de 20 tiros foram ouvidos de longe. A vítima foi identificada como Francisco Nemesio Rodrigues Filho, de 21 anos.





O passageiro também foi baleado, mas não corre o risco de morrer. Ele estava consciente e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foi encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF).





Dois homens em uma moto teriam perseguido o veículo por alguns metros e, quando o carro parou, foi alvejado de tiros. “Foi tanto tiro que eu pensei que eram fogos de artifício”, conta um morador, em entrevista ao programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT.





Assalto a Uber





Um motorista da Uber e passageiros foram assaltados no dia 4 deste mês, na Rua Vilebaldo Aguiar com Julio Azevedo, no Bairro Papicu, em Fortaleza. Os momentos de pânico foram registrados por câmeras de segurança do condomínio das vítimas que iriam embarcar no carro.





O carro estava na rua e quando os passageiros entraram dentro do veículo, um outro veículo surgiu, fechou o carro da Uber e anunciou o assalto. Eram três homens armados que roubaram o veículo e vários pertences das vítimas.





Fonte: Tribuna do Ceara