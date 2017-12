A Senhora Juliana Matias, moradora do bairro Vila União, teve um grave problema com a sua moto, que foi apreendida no dia 25 de novembro do corrente ano, por causa do licenciamento atrasado. Ontem dia 18, após pagar e organizar toda documentação do veículo, e de pagar R$ 354,00 de depósito da moto no órgão, solicitou a liberação da mesma, e foi surpreendida quando encontrou a moto toda depenada.

Sobral Veja mais sobre: noticias