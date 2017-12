Nasce filha do goleiro Bruno; mãe levará bebê ao pai na prisão

Menina é a quarta filha do goleiro, que além de Bruninho (filho de Eliza Samúdio), tem mais duas filhas de outro relacionamento.

A filha do goleiro Bruno Fernandes com a dentista Ingrid Calheiros nasceu nesta quarta-feira (13) em Varginha (MG). A informação foi confirmada por Lúcio Adolfo, um dos advogados que representa o goleiro.





Isabela nasceu na noite desta quarta-feira no Hospital Regional de Varginha e é quarta filha de Bruno. Além de Bruninho, filho e pivô do caso Eliza Samúdio, o goleiro teve outras duas filhas com a ex-mulher Dayane Rodrigues.





Como Bruno trabalha no Núcleo de Capacitação para a Paz (Nucap), desde agosto deste ano, e Ingrid tem autorização para frequentar o local, o goleiro deve conhecer a filha nos próximos dias.









Prisão em Varginha





Bruno Fernandes está no Presídio de Varginha desde abril deste ano, quando se entregou após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar uma liminar que lhe concedia liberdade. Ele chegou a ser levado para a Penitenciária de Três Corações, mas retornou para a unidade de Varginha após o juiz da Vara de Execuções de Contagem (MG) aceitar o pedido da defesa para que ele cumpra o restante da pena na cidade.





Em junho, o TJMG atualizou o atestado de pena do goleiro. No documento, constava que o goleiro só poderia pedir a progressão de pena para o regime semiaberto a partir de 11 de março de 2019. No entanto, em setembro, a pena foi reduzida após a condenação por ocultação de cadáver ser extinta. Entenda a pena:









Condenações e penas





Homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) de Eliza Samúdio: 17 anos e 6 meses, em regime fechado.

Sequestro e cárcere privado do filho Bruninho: 3 anos e 3 meses, em regime aberto.

Ocultação de cadáver de Eliza Samúdio: 1 ano e 6 meses, em regime aberto (extinta).





Com isso, a condenação inicial de 22 anos e 3 meses de prisão caiu para 20 anos e 9 meses. Com a redução, a defesa acredita que ele já cumpriu o tempo mínimo necessário para obter a progressão de pena, avançando para o regime semiaberto.





Caso Bruno consiga a progressão, deve poder trabalhar fora do Nucap e dormir em casa, já que Varginha não possuiu albergados ou centros onde os detentos possam dormir enquanto estão no semiaberto.









Carreira como jogador e trabalho no Nucap





Quando foi preso em 2010, Bruno era titular do Flamengo, campeão brasileiro de 2009. O goleiro também era cotado como um dos principais nomes para uma vaga na Seleção Brasileira. Com a prisão, acabou tendo a carreira interrompida por seis anos e meio.





No início de março, após conseguir uma limitar de soltura, Bruno fechou acordo com o Boa Esporte e se mudou para o Sul de Minas, onde retomou a carreira de jogador de futebol. No entanto, no dia 26 de abril, após um pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a Primeira Turma do STF julgou o habeas corpus, que foi negado, e derrubou a liminar, mandando o goleiro de volta à prisão.





Em agosto, o goleiro conseguiu autorização para trabalhar no Nucap. Segundo a decisão da Justiça, o goleiro não vai poder ter contato com a área externa nem com pessoas de fora da instituição - apenas com parentes e familiares, como Ingrid.





Cerca de 60 crianças, filhos de condenados e de egressos, são atendidas pelo núcleo. No local, elas recebem alimentação e reforço escolar. Também participam de atividades como natação e futebol, além de receber atendimento psicológico e assistência social.