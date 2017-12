NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

A Secretaria da Educação de Sobral esclarece que foram encerrados apenas os contratos temporários, como exigido por lei, segundo a Constituição Federal, artigo 37. No início do ano, a Secretaria da Educação deu posse para 135 professores efetivos e, no mês de novembro, convocou mais 207 professores aprovados no concurso público para professor efetivo do Sistema Municipal de Ensino (edital nº 01/2016), totalizando novos 342 servidores incorporados ao quadro efetivo da Secretaria da Educação.





A Secretaria da Educação também está realizando a terceirização de algumas funções. Desde agosto, já foram assinadas as carteiras de trabalho de mais de 800 profissionais de diversas áreas, assegurando seus direitos trabalhistas de trabalhadores das áreas de auxiliar de serviços gerais, controlador diurno e noturno, manipulador de alimentos, assistente técnico de arquitetura e engenharia, mecânico, motoristas, entre outras.





Também estão em andamento duas seleções públicas para os cargos de diretor escolar, coordenador pedagógico e professor dos Centros de Educação Infantil e das Escolas Municipais, nas modalidades Educação Infantil e Ensino Fundamental de várias disciplinas.