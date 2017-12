OPORTUNIDADE DE EMPREGO EM SOBRAL

OPERADORA DE CAIXA





Pousada do Posto Loura Construções, no bairro Renato Parente, está selecionado Operador de Caixa. Sexo Feminino; Conhecimentos básicos em sistema de informática e caixa; Disponibilidade de horário até as 23h; Boa comunicação; Residência fixa em Sobral; Transporte próprio.

Interessados: entregar currículo na Pousada, localizada na Av. Cleto Ferreira da Ponte, Nº 2350, Bairro Renato Parente.





COBRADOR





A Mega Macavi está selecionando Cobrador. Ambos os sexos; Ter moto e habilitação. Interessados deixar currículo na loja, localizada na Rua Tabelião Idelfonso Cavalcante, próximo ao Mercantil Rainha.









DESIGNER GRÁFICO





Tenho uma vaga para Designer Gráfico. Ambos os sexos; Com experiência comprovada; Salario a combinar. Contato pelo Whatsapp (88) 9.9476-6939 falar com Luciano Nogueira.





COZINHEIRO





O Sheriff - Carnes & Bebidas está com vaga disponível para Cozinheiro com experiência. Interessados deixar currículo de 11h as 23h no Sheriff, localizado na Av. Idelfonso de Holanda Cavalcante, 37, Centro (vizinho ao Colégio Luciano Feijão)