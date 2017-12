POLÍCIA MILITAR DE MASSAPÊ FAZ APREENSÃO DE MACONHA E DUAS ARMAS DE FOGO

Por volta das 17h de ontem, dia 26, Policiais Militares da cidade de Massapê "estouraram" uma residência com vários indivíduos suspeitos no interior do imóvel. Dentro da casa os policiais encontraram duas armas de fogo, maconha e vários objetos de procedência duvidosa.





Todos os suspeitos, a maconha e as duas armas de fogo foram encaminhados para a Delegacia Regional de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





Mais detalhes a qualquer momento.