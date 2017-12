POLICIAIS CIVIS DA DHPP PRENDEM AUTOR DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO CONTRA INSPETOR

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, localizou e prendeu um homem suspeito de roubar e balear um policial civil, em menos de 24 horas após o delito.

O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (28), em Maracanaú. A ocorrência foi registrada na Rua Capitão Valdemar de Lima, por volta das 20 horas.De acordo com as investigações, Fernando Henrique Nunes de Oliveira, 21 anos,ex integrante do PCC e atualmente faz parte da facção GDE foi preso em flagrante, abordou o inspetor de Polícia Civil com uma arma e lhe tomou o automóvel particular e seus pertences, perto da Praça da Estação, em Maracanaú. Na saída, o suspeito atirou no pé do agente de segurança e saiu levando o veículo. O inspetor foi levado para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.





Diante dos fatos, equipes da 11ª delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, unidade designada para investigar crimes contra profissionais de segurança, iniciou as diligências de imediato, em conjunto com a Delegacia Metropolitana de Maracanaú.





Dando sequência aos trabalhos, na manhã de hoje (29), os policiais conseguiram encontrar o suspeito dentro de uma residência, momento em que ele foi preso e conduzido para a sede da DHPP. Mais cedo, o suspeito havia roubado clientes e funcionários de um posto de combustível, em Maranguape, guiando o carro do policial, que foi encontrado posteriormente. Com o autuado, foram encontrados pertences provenientes do roubo e uma quantia em dinheiro.





Em depoimento, o autuado confessou ter praticado o delito com a intenção de roubar o automóvel. Com duas passagens por tráfico de drogas e acusado da morte de um jovem nesse mês, de nome Rafael Lopes no bairro novo Maracanau,o mesmo tava usando tornozeleira e tinha sido solto a 2 meses da cadeia pública de Maracanaú.





Fernando foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e por roubo qualificado. As vítimas compareceram à DHPP para reconhecer o suspeito e recuperar os bens tomados.





