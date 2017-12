POLICIAIS DO RONDA DO QUARTEIRÃO DE SOBRAL APREENDEM MAIS DE 10 MIL REBITES

Por volta das 17 horas desta quarta-feira (20), uma equipe do Ronda do Quarteirão realizou de 10.840 mil comprimidos (Nobésio Extra Forte) do tipo rebite. A apreensão aconteceu na Av. Senador José Ermírio de Moraes.





O acusado não foi preso, pois conseguiu jogar uma bolsa com os comprimidos e se evadiu.





A droga foi apresentada na Delegacia Regional de Sobral, para a lavratura do procedimento legal





Os Policiais que efetuaram a apreensão dos comprimidos foram: Sargento Frota, Sargento Constâncio e Cabo Ximenes.









O que é a droga REBITE?





É uma droga derivada de anfetaminas que estimula o sistema nervoso central fazendo com que ele tenha um ritmo mais acelerado de trabalho. Seu nome varia de acordo com seus usuários.





São usadas por motoristas, em razão da necessidade de dirigir bastante entre dias e noites sem descanso, por estudantes que passam dias e noites estudando e por pessoas que querem emagrecer por conta própria.





Normalmente são ingeridos com bebidas alcoólicas para potencializar seu efeito. Conhecida pelos motoristas como rebite e pelos estudantes e outros como bolinha, a droga é sintética, ou seja, é produzida em laboratório. Algumas podem até ser comercializadas como remédios.





O rebite afeta várias áreas comportamentais do organismo. A pessoa apresenta um quadro de insônia, perda de apetite, fala rápida, sente-se revigorado, fazendo com que o organismo trabalhe de forma excessiva e ácida de suas condições reais.