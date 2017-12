POLICIAL CIVIL É BALEADO DURANTE ASSALTO

Um policial civil lotado no 24º DP (Pacatuba), foi baleado durante um assalto na praça da estação de Maracanaú, na noite desta quinta-feira, 28. Ele foi atingido no pé e estava com a bala alojada.





De acordo com informações de familiares, o inspetor estava com a esposa e a filha de três anos de idade. Ao entrar no veículo, a família foi abordada pelo assaltante. No momento, as vítimas pediram que criminoso deixasse tirar a criança do veículo. Ele esperou e quando a criança fo retirada atirou no policial civil. A família do inspetor presenciou o crime.





O assaltante fugiu levando o automóvel, um Palio Atrative de quatro portas, cor prata, de placas OZA-7286.





A vítima foi encaminhada ao Frotinha da Parangaba e, em seguida, ao hospital Uniclic. Os nomes das vítimas foram preservados por questões de segurança.





