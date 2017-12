REFORÇO ESCOLAR

Reforço com diferencial em todos os aspectos!



- Apostilas de inglês exclusivas do reforço;

- Vídeo aulas em inglês;

- Professor com nível superior;

- Horário flexível;

- Espaço agradável e climatizado;

- Turmas reduzidas até 5 alunos;

- Do infantil V ao 9 ano;

- Compromisso e dedicação para com seu filho.





Contato: (88) 9 9729.1159