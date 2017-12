Reriutaba - Estação Ferroviária

O município pertence à microrregião de Sobral, criado em 11 de novembro de 1922 e instalado na mesma data. A estação da Estrada de Ferro Sobral foi inaugurada em dezembro de 1893, quando o lugar não passava de um povoado com o nome de Santa Cruz. Em 30/12/1943 o nome da cidade e da estação foram alterados para Reriutaba. Com a união desta com a linha vinda de Fortaleza em 1950, passou a ser parte da linha Fortaleza-Crateús. Entre 1951 e 1956, o município e a estação se chamaram Santa Cruz do Norte, tendo sido então restabelecido Reriutaba, que vigora até hoje.





Via Joscel Vasconcelos

Foto IBGE-Enciclopédia dos Municípios Brasileiros