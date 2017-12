TERRÍVEL ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA BR 222, EM SOBRAL

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na madruga desta terça-feira (19), por volta de 1 hora, na BR 222, nas proximidades do posto de combustível Jaburuna.





O sinistro envolveu um caminhão carregado de frutas e uma carreta carregada de cimento. O condutor do caminhão de frutas morreu no local e duas pessoas que estavam no referido caminhão ficaram feridas e foram socorridas para o hospital Santa Casa de Sobral.





O motorista da carreta carregada de cimento se evadiu do local.





Equipes do PRF, Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local, realizando os procedimentos legais.





Uma equipe da Perícia esteve no local e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





Confira mais detalhes na reportagem de Gleison Torres: