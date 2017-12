Tiririca chora e fala de propinas em entrevista a Roberto Cabrini; vídeo

No "Conexão Repórter" deste domingo (3), Roberto Cabrini foi ao encontro de Tiririca para uma entrevista exclusiva. Em busca da história do palhaço que chegou a Brasília, o jornalista encontra Francisco Everardo Oliveira Silva em um condomínio de luxo no Ceará e traz de volta suas memórias sobre a infância humilde, a dura vida no circo, a família de 12 filhos de sua mãe Dona Maria Alice e a união com Nana Magalhães, mostrando como ele ultrapassou divisas e conquistou o país.





Ao falar sobre a busca por um pai que nunca conheceu, o entrevistado chora e desabafa sobre sua vontade de encontrar a própria essência.

Aos 52 anos, Tiririca é hoje um político disposto a revelar os bastidores de um jogo sujo e violento. Já no Distrito Federal, o telespectador vai acompanhar a rotina do deputado federal, que tem orgulho de ser o mais assíduo em sete anos como congressista.





Prestes a se despedir da política, ele revela que se sentia inseguro e conta que apresentou dezenas de projetos de lei relacionados à cultura e ao circo, conseguindo a aprovação de apenas um, que inclui artes e atividades circenses na Lei Rouanet.

Tiririca, que votou contra Dilma e Temer, revela a Cabrini que recebia convites para jantares secretos e fala sobre as propostas de propina em troca de voto.



Confira a entrevista na íntegra:

Com informações de Na Telinha Uol