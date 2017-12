VIOLENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS FOI REGISTRADO ONTEM EM SOBRAL

Um violento acidente de trânsito foi registrado na data de ontem, dia 25, nas proximidades da lanchonete do Wandão.





O sinistro envolveu três veículos, um dos veículos chegou a capotar várias vezes.





Felizmente, apesar do forte impacto do sinistro, os envolvidos tiveram apenas ferimentos leves. Uma equipe do SAMU esteve no local da ocorrência, realizando os primeiros socorros. Também esteve presente no local uma equipe da Guarda Municipal, realizando os procedimentos legais.

Fonte: SOBRAL 24 HORAS