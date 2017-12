VOCÊ LEMBRA DO BEBÊ QUE NASCEU SEM UMA PARTE DO CRÂNIO? VEJA COMO ELE ESTÁ AGORA

A chegada de um bebê sempre traz muita felicidade, no entanto, é muito infeliz quando ele não vem nas condições mais adequadas para os pais, seja menina ou menino, o que mais queremos é que eles venham com muita saúde. Brittany estava muito animada ao ir até o médico para um ultra-som para saber como andava gravidez, no entanto, os médicos deram-lhe uma notícia lamentável, seu bebê tinha apenas uma parte do crânio e seu cérebro e sua recomendação foi abortada. Apesar disso, a mãe decidiu continuar com a gravidez, embora soubesse tudo o que estava por vir.

A criança nasceu com hidranencefalia (uma condição rara em que os hemisférios cerebrais estão ausentes e substituídos por sacos cheios de líquido cefalorraquidiano), os pais decidiram chamá-lo de Jaxon Buell e apesar de tudo, eles estavam realmente felizes por sua chegada. No entanto, a má notícia não demorou em chegar, e por causa de sua condição, os médicos lhe deram apenas uma semana de vida no máximo.

Mas Jaxon conseguiu manter a vida e ultrapassou todas as expectativas, porque atualmente tem 2 anos e meio, olha como ele parece encantador!

Jaxon não teve isso fácil, mas ele e seus pais não desistiram. Ele nasceu com o cordão umbilical enrolado em seu pescoço e sua pele parecia roxa, além disso, ele nasceu com 20% de seu cérebro e não tinha parte de sua crânio, mas agora ele é um menino capaz de sorrir e quem dá muitas alegrias para seus pais.

O pai de Jaxon confessa: “alguns dias são muito difíceis, todos os dias temos desafios, mas Brittany e eu não desistimos porque ele também não fez. É incrível como ele se apega à vida, como ele aprende e se comunica conosco. Nós passamos por muitas coisas e ele acaba nos ensinando. Somos uma família muito unida e grata porque ele continua com a gente “.

Jaxon esforça-se para viver mais, mesmo quando os médicos não dão muita esperança, mas os pais têm muita fé de que possam desfrutar seu filho pequeno por muitos anos.





“Não é que ignoremos o que os médicos nos dizem, mas preferimos desfrutar o nosso filho, brincar com ele e tratá-lo como qualquer outra criança, preferimos aproveitar cada momento do que ficarmos nos torturando pensando no que acontecerá amanhã”, diz Brittany.





Para melhorar a qualidade de vida de Jaxon, cerca de 10 especialistas médicos o acompanham, visitam periodicamente o hospital e recebem terapias para aprender a levar as coisas com as mãos por conta própria e, embora seu cérebro envie sinais para que seus músculos contraem, sua mãe o exercita todos os dias. Brittany e seu marido, Brandon, assumiram a responsabilidade de ajudar e apoiar o seu pequeno em todos os momentos. Ambos se certificam de que Jaxon tenha uma boa dieta e tome seus medicamentos em tempo hábil.





A mãe de Jaxon queria compartilhar sua história porque ela quer que as mães reflitam um pouco quando lhes é dada a opção de porque seu pequeno não vem em condições normais.





A vida é o melhor presente e ninguém tem o direito de levá-la de outro ser humano, mas finalmente a decisão é tomada por cada um, dependendo principalmente de seus valores, estilo de vida, pensamento e crenças.





Pelo menos, esta mãe não lamenta ter se recusado a tirar a vida de seu filho, porque é dita a mãe mais feliz e orgulhosa de Jaxon, ele simplesmente mudou suas vidas e eles asseguram que nunca vão deixar de amá-lo.





Via O Noticioso