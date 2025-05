Caminhão cai em açude na BR-222, nas proximidades de Forquilha/CE

Um acidente envolvendo um caminhão ocorreu nas proximidades do município de Forquilha, na BR-222. O veículo caiu dentro de um açude, causando danos materiais significativos. Felizmente, não houve feridos ou vítimas fatais no sinistro.





Devido ao acidente, a BR-222 está parcialmente interditada. Motoristas que precisam trafegar pela rodovia devem ser alertados para as condições atuais e tomar as precauções necessárias.





Mais informações sobre o acidente e a situação atual da rodovia serão divulgadas em breve. Motoristas e interessados devem ficar atentos às atualizações para planejar suas viagens com segurança. A remoção do caminhão e a reabertura da rodovia são prioridades para minimizar o impacto no tráfego.