Polícia registra achado de cadáver no bairro Dom Expedito, em Sobral

Na manhã deste domingo, dia 11, uma ocorrência triste chamou a atenção dos moradores do Dom Expedito, precisamente na região da Várzea Grande.





De acordo com as informações iniciais, a vítima, que foi identificada pelo alcunha de "Banguelão", apresentava marcas de tiro, o que indica que a morte pode ter sido causada por violência armada.





As equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe, garantindo a segurança da cena do crime e iniciando as investigações. A perícia forense também esteve presente, realizando os trabalhos necessários e removendo o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) para os exames de praxe.





A Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar possíveis autores.





Sobral registra 33 homicídios dolosos no corrente ano!