Cientistas afirmam ter encontrado fórmula para retardar o envelhecimento em 80%; saiba como

Um estudo desenvolvido em 2023 por cientistas da Universidade da Califórnia em San Diego, a UCSD, dá esperanças sobre uma possível forma de atrasar o processo de envelhecimento humano. Os primeiros experimentos feitos com leveduras tiveram como resultado o prolongamento de sua vida útil em 82%.





Para entender melhor a pesquisa, é preciso voltarmos no tempo. Em 2020, os primeiros experimentos começaram e os cientistas identificaram que as células de levedura seguem duas direções diferentes durante o envelhecimento.





Cerca de metade das células envelhece devido a um declínio gradual na estabilidade do DNA, onde a informação genética é armazenada. A outra metade envelhece ao longo de um caminho ligado ao declínio das mitocôndrias - parte da célula que produz a energia.





A partir dessa diferenciação, o grupo passou a manipular geneticamente esses processos para prolongar sua vida útil e expandiu a pesquisa usando biologia sintética para "criar" uma solução que evita que as células atinjam os níveis normais de deterioração associados ao envelhecimento. E os resultados foram animadores.









Circuitos genéticos





Todas as células, incluindo leveduras, plantas, animais e células humanas, contêm circuitos reguladores de genes responsáveis por muitas funções fisiológicas, incluindo o envelhecimento.





"Esses circuitos genéticos podem funcionar como nossos circuitos elétricos domésticos que controlam dispositivos como eletrodomésticos e carros", disse Nan Hao, na ocasião. Ele é principal autor do estudo.





No estudo, os pesquisadores modificaram geneticamente o circuito que controla o envelhecimento celular.





O circuito reconectado funciona como um dispositivo semelhante a um relógio, chamado de oscilador de gene, que leva a célula a alternar periodicamente entre dois estados "envelhecidos", evitando o compromisso prolongado com qualquer um deles e, assim, retardando a degeneração celular.









Retardando o relógio do envelhecimento





Ao contrário de inúmeras tentativas químicas e genéticas de forçar as células a estados artificiais de "juventude", a nova pesquisa fornece evidências de que é possível retardar o "relógio" do envelhecimento, impedindo ativamente que as células se comprometam com uma trajetória predestinada de declínio e morte.





As células de levedura manipuladas com este método resultaram em um aumento de 82% no tempo de vida em comparação com as células de controle envelhecidas em circunstâncias normais.





"Nosso trabalho representa um exemplo de prova de conceito, demonstrando a aplicação bem-sucedida da biologia sintética para reprogramar o processo de envelhecimento celular. Ele pode lançar as bases para projetar circuitos genéticos sintéticos que efetivamente promovem a longevidade a organismos mais complexos", resumiu Nan Hao.





Fonte: Uol