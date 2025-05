EXECUTADO NO DIA DO ANIVERSÁRIO: empresário é morto por PMs em Fortaleza

Três policiais são presos; crime expõe rachadura na segurança pública do Ceará.

Três policiais militares foram presos por suspeita de envolvimento no assassinato do empresário Vinícius Cunha Batista, ocorrido em 30 de abril de 2025, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. A vítima, que completava 47 anos naquele dia, foi executada a tiros ao sair de uma padaria onde havia marcado uma reunião de trabalho. Os suspeitos abordaram Vinícius sob o pretexto de pedir uma informação e, em seguida, efetuaram os disparos.





As investigações, conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará, resultaram na prisão dos três policiais militares, lotados no Batalhão Especial de Polícia do Interior (Bepi). O governador Elmano de Freitas destacou a importância do trabalho das forças de segurança e reforçou o compromisso do Estado em combater a criminalidade, independentemente de quem esteja envolvido.





Vinícius Cunha Batista era natural de Limoeiro do Norte e conhecido por sua atuação empresarial, sendo proprietário da Rádio Uirapuru Jaguaribana e de empresas nos setores de iluminação pública e tecnologia. A motivação do crime ainda está sendo investigada pelas autoridades.





(Blog César Wagner)