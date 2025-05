POLÍCIA CIVIL DE SANTANA DO ACARAÚ CUMPRE MAIS UM MANDADO DE PRISÃO

A Delegacia de Polícia Civil de Santana do Acaraú juntamente com o Departamento Técnico Operacional-DTO da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou, na manha dessa quinta-feira (08), o cumprimento de um mandado de prisão por regressão de regime contra um homem de 46 anos. A ação ocorreu na localide de Morro dos Rochas em Santana do Acaraú – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





O suspeito foi condenado por estupro de vulnerável, o homem foi preso e, posteriormente, foi posto em liberdade.





Após ser solto, o suspeito praticou fato definido como crime doloso ou falta grave, e o juízo da vara de execuções penais ordenou a transferência para o regime mais rigoroso. Após diligências, o suspeito foi identificado e localizado na região. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Acaraú, onde o mandado em desfavor dele foi cumprido. Agora, ele encontra-se à disposição da justiça.