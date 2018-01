A HISTÓRIA DO TIOZÃO “CALOTEIRO DE ZONA”. “ME COMEU, TEM QUE PAGAR”; VÍDEO

Com toda certeza você já deve ter ouvido a palava: Caloteiro. Pois, bem! Existem caloteiros em todas as áreas, aqueles que adoram usufruir de algo ou comprar algo e depois não pagam.

Eles estão espalhados por toda parte seja aquela conta no mercadinho, na padaria, no açougue, no bar e por aí vai, esses vão ganhando sua confiança e quando você percebe já está vendendo fiado e o pior de tudo a conta já se encontra gigantesca.





Agora você já ouviu falar ou já viu, caloteiro de zona? Isso mesmo você não leu errado, não temos informações em que local do Brasil essa história aconteceu, porém, o vídeo está fazendo enorme sucesso nas redes sociais.





Simplesmente um homem que já aparenta ser idoso, foi até o local onde as mulheres prestam esses serviços, escolheu uma delas, fez o que tinha que fazer só que na hora de acertar os “Honorários” ele não quis pagar.





Claro que a mulher que prestou seus serviços, queria receber e foi aí que o barraco começou. Alguém que não tinha nada a ver com a história, mas que adora uma confusão gravou a mulher cobrando o homem e a cena é hilária. Via O Noticioso





Vejam: