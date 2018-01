Adolescente desaparecida em Ubajara foi assassinada. Suspeitos foram detidos e revelaram onde o corpo estava ocultado

A Polícia prendeu em Ubajara (a 437Km de Fortaleza) um jovem de 18 anos que confessou ter assassinado uma adolescente de 15 anos no começo da semana. O crime estava em mistério e as autoridades investigavam o desaparecimento da vítima depois que a família prestou queixa. Na tarde desta quinta-feira (18), o assassino mostrou para as autoridades o local onde havia ocultado o corpo da garota. Outras três pessoas teriam participado do assassinato.





O corpo da adolescente Francisca Thainá Alves da Silva foi encontrado enterrado em uma cova rasa, sob uma vegetação de coqueiros, na localidade conhecida como Sítio Moitinga, na zona rural de Ubajara. Após uma perícia no local, o cadáver foi encaminhado para o Núcleo da perícia Forense da cidade de Sobral, onde será examinado pelos legistas na manhã de hoje.





O suspeito do crime, identificado como Natan Marcelino da Silva, 18 anos, revelou ao delegado de Ubajara, Rubanir Pontes Filho, que matou a adolescente por ela ter furtando, há alguns dias, cerca de R$ 100,00 dele.





Trama





Na última segunda-feira (15) ele convidou Thainá para juntos consumirem drogas. Ao chegar no local indicado, ele acabou matando a garota com vários golpes de faca e, em seguida, ocultou o corpo. Disse também que outras três pessoas participaram do assassinato, entre elas, dois adolescentes de 15 e 17 anos, e Marley Silva Freire, 19 anos, que também foi preso.





Os dois adultos foram autuados em flagrante pelo crime de assassinato e ocultação de cadáver. Os dois adolescentes foram ouvidos e entregues ás suas famílias.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro