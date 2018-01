Antes do caos, Vitor Valim pediu federalização da Segurança Pública no Ceará

Deputado estadual cearense alegou ao Ministério da Segurança e à Polícia Federal que as facções criminosas estavam comandando o Estado.

O deputado federal Vitor Valim (MDB-CE) conversou com o Ceará News 7, nesta terça-feira (30), e informou que antes da instalação do caos no Estado pediu a federalização da Segurança Pública no Ceará. Vitor mandou ofícios ao Ministério da Segurança e à Polícia Federal, além de relatar o problema pessoalmente às autoridades competentes.





O resultado do esforço do deputado foi uma resposta padrão dada pela pela Polícia Federal no Ceará. A delegada Vanessa Gonçalves Leite de Souza disse que a PF “tem ampla integração com os órgãos estaduais relacionados à Segurança (…) tanto na área operacional quanto na de inteligência”.





Valim acredita que a resposta dada aos dois ofícios enviados foi fraca e não coincide com a verdade. “Minha parte de parlamentar, de cobrar pessoalmente e por ofício, eu tenho feito. Mostrando a problemática da nossa insegurança pública, do problema das facções”.





Entenda





Nos documentos enviados ao Ministério da Justiça e à Polícia federal, o deputado defendeu que “o Estado do Ceará não tem, infelizmente, condição de suportar sozinho a obrigação de garantir a segurança dos seus próprios cidadãos, pois os órgãos de segurança estão sucateados, seus servidores estão desvalorizados e os instrumentos de segurança pública ineficientes”.





Ao expor isso, Vitor enfatizou a “necessidade urgente de federalização da segurança pública, e isto irá proporcionar uma maior racionalização, desburocratização e padronização de estruturas tornando a segurança pública do Estado mais eficiente”.





Em tempo





Os documentos encaminhados por Valim datam de 8 de agosto de 2017.





Veja o ofício ao Ministério da Justiça:

Confira o ofício à Polícia Federal

Leia a resposta da Polícia Federal no Ceará





(Via Cearanews7)