BLOCO DOS SUJOS - Daniela Mercury é a atração principal do maior bloco de rua do interior cearense

Já está tudo pronto para o desfile do Bloco dos Sujos, o mais tradicional bloco de pré-carnaval do interior do Ceará. Este ano, o bloco sairá no dia 03 de fevereiro no circuito Coluna da Hora/Arco, com concentração a partir das 17 horas. E para comandar a festa em 2018, o trio elétrico será puxado pela Rainha do Axé Daniela Mercury. São esperados mais de 20 mil foliões que contarão com um esquema especial de segurança realizado pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal.





Com 72 anos de tradição, o bloco dos sujos é uma das maiores expressões do carnaval de Sobral e integra o calendário cultural do município. Criado em 1946 com o nome de Bloco dos Anjos por um grupo de rapazes da sociedade sobralense, o bloco desfilava pelas principais ruas de Sobral no último sábado antes do carnaval. Na época, o bloco era composto apenas por homens e a participação das mulheres era proibida. Com o passar dos anos a tradição se modificou. Hoje, a festa reúne homens vestidos de mulher e mulheres vestidas de homem.





Daniela Mercury





Conhecida também como furacão, Daniela Mercury explodiu no Brasil e no mundo no início dos anos 90. O sucesso nacional e internacional da carreira de Daniela Mercury foi o que solidificou o AXÉ como gênero musical no Brasil e no mundo, fazendo com que ela recebesse o título de Rainha do Axé.





Formada pela Royal Academy of Ballet de Londres, Daniela é também bailarina, compositora, diretora de arte, produtora, apresentadora e atriz. No currículo, traz os prêmios mais prestigiosos como o Grammy Latino, 6 prêmios TIM de Música, 3 prêmios Multishow, 2 prêmios VMB de melhor videoclipe e fotografia, além de centenas de outros prêmios. Daniela é também Embaixadora da ONU na Campanha Mundial Livres e Iguais (Free and Equal), que luta pela igualdade e pelos direitos humanos na causa LGBT.





São mais de 20 milhões de discos vendidos em todo mundo, 20 álbuns, sendo 3 com grupos e 17 como artista solo, e 6 dvds.





Um “Tri Eletro”





O último trabalho de Daniela Mercury foi lançado no mês de outubro e se chama Tri Eletro, com 3 canções inéditas: Samba Presidente, uma composição de Daniela que é e o primeiro pagode da carreira dela, com a participação de Marcio Victor; Eletro Bem Dodô, uma canção que enaltece o carnaval da Bahia e os criadores do trio elétrico e a terceira canção é a música de trabalho de Daniela que se chama Banzeiro. Composta por uma Paraense de 78 anos, a música ganhou um videoclipe alegre, colorido e extremamente bem produzido, totalmente made in Bahia. Todo rodado nos cenários lindos e históricos da cidade eo Salvador, o videoclipe teve 40 dias intensos de pré-produção, em que foram produzidos 205 figurinos, que equivalem a peças suficientes para 22 DIAS de carnaval de Daniela com seus bailarinos.