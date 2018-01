Denúncia: falta de pagamento da Prefeitura de Sobral aos Aplicadores da Avaliação Externa

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Olá, boa noite venho em público denunciar como a Prefeitura de Sobral, que adora se vangloriar de ser tida como educação nota 10, que por gentileza efetue o nosso pagamento, trabalhei na aplicação da avaliação externa como aplicador da gravação, onde começamos as aplicações dia 6 de novembro e finalizamos as aplicações da gravação dia 24 de novembro. Na capacitação fomos informados pela Esfapege na pessoa do Professor Thomaz Edson Veloso que a Prefeitura de Sobral realizaria nosso pagamento até o quinto dia últil do mês de Janeiro, sendo que hoje dia 3 de janeiro liguei para a Esfapege e fui informado que NÃO há previsão nenhuma de quando iremos receber nosso dinheiro, sou pai de família e as MINHAS CONTAS não podem esperar! Quero denunciar esse descaso, se a PREFEITURA não tem como pagar não invente de fazer seleção!"