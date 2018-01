INTERNAUTA DENUNCIA ACÚMULO DE LIXO NO BAIRRO CAMPO DOS VELHOS, EM SOBRAL

Internauta faz denúncia de acúmulo de lixo e entulho na Rua Clotário Aguiar Araújo, nas proximidades do SESC, bairro Campo dos Velhos.

Confira a denúncia na íntegra:

"Lixo e entulho acumulado desde Setembro de 2017, em plena Rua Clotário Aguiar Araújo próximo ao SESC Campo dos velhos. Já falei com o pessoal do caminhão de recolhimento do Lixo e eles falaram que este serviço é com outra equipe e que ela viria logo. Isto está com dois meses e nada. O que faremos?"