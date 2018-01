INTERNAUTA DENUNCIA A INSEGURANÇA NO PARQUE DA CIDADE!

Internauta denuncia a falta de policiamento no Parque da Cidade, em Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite,









Queria fazer uma reclamação com relação ao parque da Cidade uns dias atrás cheguei a ver policiais no parque da cidade mais ta parecendo que só foi no começo cadê os 200 polícias que veio para Sobral, aqui no parque da cidade próximo o supermercado Lagoa precisa de policiais durante à noite preferencialmente nos finais de semana porque é muitas pessoas que vem para passear com seus filhos, só que tem muitas gangues ao redor do parque fazendo assaltos e é muito perigoso para a população que vem para o seu dia de lazer, Queria pedir as autoridades que olhe mais para o parque da cidade porque esta abandonado pela a prefeitura..!!!!"