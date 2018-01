JORNALISTA DO RJ ENVIA NOTA AO BLOG SOBRE O DESCASO NO ATENDIMENTO DO SR. MÁRCIO GUILHERME DUARTE NA SANTA CASA DE SOBRAL

"Olá, me chamo Fernando Duarte e sou JORNALISTA no estado do Rio de

Janeiro

. Quero chamar atenção para o caso do cidadão Marcio Guilherme Duarte, morador de Sobral. Haja vista a negligência da Santa casa de misericórdia de Sobral que se negou a fazer o procedimento cirúrgico do mesmo. Ele deu entrada na Santa Casa o qual o Senhor "GERARDO CRISTINO" Secretário de Saúde de Sobral trabalha, onde os médicos de plantão negaram-se a atende-lo HUMANAMENTE. Quero informar que já estou atuando nos meios de comunicação para estabelecer uma corrente de manifesto e repúdio a negligência deste atendimento de Saúde, já que isso é um direito garantido por Lei regido pela Legislação Brasileira “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Portanto, Quero acreditar no empenho do SECRETÁRIO "GERARDO CRISTINO" para que esse acontecimento não vire um escândalo público como já está acontecendo! Afirmo que farei o possível e o impossível para reivindicar o atendimento IMEDIATO desse pai de família, e atuarei pelos meios de comunicação como a SUPER RÁDIO TUPI e Televisão pela Rede Record TV e o jornal O Globo e Bandeirantes Rio de

Janeiro

para denunciar essa falta de HUMANISMO com um trabalhador e cidadão desta cidade que está no 4º lugar com o melhor índice de SAÚDE do país. Sem falar no crescimento da educação e saneamento básico e com uma das melhores rendas per capita do Estado do Ceará. Ajudem por favor!!!"