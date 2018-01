LAMENTÁVEL: COMERCIANTE MORRE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA BR 222, EM TIANGUÁ

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta (24), na BR 222, na altura do KM 319 (saída de Tianguá para o Estado do Piaui). O sinistro envolveu um veículo Fiat Strada de cor branca, placa LWM 4651 e uma Amarock também de branca, de placa ORP 2237. No fiat estrada haviam dois ocupantes sendo um deles identificado como José Moreira Souza, 45 anos, mais conhecido como “Robério”, proprietário de um mercantil localizado no centro de Tianguá e o outro ocupante foi identificado apenas como “Ronieli”.





De acordo com informações dos Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), o sinistro ocorreu por volta das 19h00. Os dois veículos transitavam na mesma direção, um atrás do outro no sentido Piauí-Tianguá, quando a Amarok teria colidido na traseira do reboque que era puxado pela picape Strada. O condutor do Fiat/Strada perdeu o controle do carro e o veículo capotou fora da pista.





O condutor da Amarok evadiu-se do local e horas depois se apresentou na Delegacia acompanhado de um Advogado. Até o fechamento dessa matéria não foi possível obter o nome do mesmo.





O comerciante “Robério” não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro ocupante (Ronieli), nada sofreu.





O acidente mobilizou as equipes da Policia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN). O local foi isolado até a chegada da equipe da Perícia Forense que conduziu o corpo ao IML de Sobral.

Fonte: Ibiapaba 24 horas

Fotos: JP SIQUEIRA