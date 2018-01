LAMENTÁVEL: MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA HOMEM BALEADO NO BAIRRO ALTO NOVO, EM SOBRAL

Na manhã deste sábado, dia 20, morreu em um dos leitos do hospital Santa Casa de Sobral, Francisco Rojael Aires do Nascimento, 32 anos, natura de Sobral. Rojael foi alvejado a bala na tarde de ontem (19), em frente sua residência, no bairro Alto Novo.





A vítima estava internada no hospital Santa Casa de Sobral, e na manhã de hoje veio a óbito.





Salienta-se que a vítima era um cidadão de bem, não tinha passagens pela polícia.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar o crime.





Fonte: Sobral 24 horas