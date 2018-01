LAMENTÁVEL! O TOMÓGRAFO DO HOSPITAL SANTA CASA ESTÁ QUEBRADO

O Hospital Santa Casa de Sobral, que é referência em trauma e AVC da zona norte do Estado está sem tomógrafo, equipamento fundamental para diagnosticar traumatismos e AVC, impossibilitando, porventura, que pacientes entrem em cirurgia. Sem tais exames, fica impossível a equipe médica de realizar os procedimentos cirúrgicos com segurança, o que pode acabar agravando o quadro e até levar a morte em poucas horas dependendo do caso.





A situação é caótica e de alto risco para os pacientes que estão precisando passar por cirurgia de urgência.





Fonte: Sobral 24 horas