O NUCLE ESTÁ COM MATRÍCULAS ABERTAS

O Núcleo de Línguas Estrangeiras da UVA (NUCLE) está com matrículas abertas até dia 28 de Fevereiro, as aulas iniciam dia 05 de Fevereiro, para alunos novatos e veteranos para o semestre 2018.1 nos cursos de Inglês (regular, instrumental e avançado), Espanhol (regular) e Francês com pré-inscrições (regular). As matrículas ocorrem na coordenação do NUCLE, localizado no primeiro andar do bloco do Curso de Pedagogia (antigo NDC), no campus da Betânia - UVA. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 21h. (Durante o mês de Janeiro as matrículas estão sendo realizadas no horário de 8h às 14h).





Os alunos novatos devem apresentar Documento de Identidade, CPF e Comprovante de Endereço e declaração de matrícula caso sejam estudantes da UVA, UFC ou IFCE. Os valores dos cursos são:

Inglês Regular: matrícula de R$ 70,00 mais 5x de R$ 104,40 (alunos e servidores da UVA, UFC e IFCE tem desconto, consultar os valores na coordenação).





Inglês Instrumental ou Avançado: matrícula de R$ 70,00 mais 5x R$ 70,00 (alunos e servidores da UVA, UFC e IFCE tem desconto, consultar os valores na coordenação).





Espanhol: matrícula de R$ 70,00 mais 5x R$ 97,60 (alunos e servidores da UVA, UFC e IFCE tem desconto, consultar os valores na coordenação)

Francês: matrícula de R$ 70,00 mais 5x R$ 112,70 (alunos e servidores da UVA, UFC e IFCE tem desconto, consultar os valores na coordenação)





Nos valores descritos acima já está incluso o material didático (livro) utilizado nas aulas.





Todos os pagamentos se dão através de boletos bancários, as mensalidades tem vencimento dia 15 de cada mês.

Os alunos veteranos também devem fazer matrícula presencialmente.





Cursos abertos a toda comunidade, idade mínima 11 anos.