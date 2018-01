PMs DO RAIO PRENDEM JOVEM LOGO APÓS EFETUAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO CAIÇARA

Na manhã de ontem (02/01), um homem efetuou vários disparos de arma de fogo no Residencial Caiçara, a Equipe RAIO 02 foi acionada e conseguiu localizar o suspeito já em fuga entre os blocos do residencial.



Francisco Rafael Augusto dos Santos, vulgo "Canindé", foi preso na posse de um Revólver Calibre 38, com uma munição deflagrada, além de uma pequena quantidade de Crack.



O suspeito foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis. Fonte: Sobral 190

