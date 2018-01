POLICIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO - NÚCLEO DE HOMICÍDIOS PRENDE 03 HOMICIDAS

O Núcleo de Homicídios de Sobral, com apoio da Delegacia Regional de Sobral, efetuou a prisão de 03 pessoas envolvidas na morte de Leandro Silva Gomes, ocorrida em outubro de 2017. As prisões foram realizadas em três locais diferentes do Município de Sobral e finalizam as diligências necessárias para a elucidação do crime. Os acusados se encontram à disposição da Justiça. O Inquérito Policial será enviado ao Poder Judiciário.



Segundo a autoridade policial, essa é apenas a primeira operação de várias outras que acontecerão na cidade.





Fonte: Sobral 24 horas