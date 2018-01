Polícia Civil desarticula quadrilha que furtava e roubava motos em Fortaleza

Seis pessoas foram capturadas. Conforme o delegado Diego Barreto, as investigações continuam.

Uma quadrilha responsável por furtar e roubar motocicletas em diversos bairros de Fortaleza foi desarticulada. Na manhã desta terça-feira (9), durante coletiva de imprensa, o delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), Diego Barreto, divulgou a captura de seis homens ligados ao esquema.





A quadrilha, composta por integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) vinha agindo há, pelo menos, três meses e já havia vitimado dezenas de condutores. Após 60 dias de investigação, no último dia 3, foram capturados Francisco Ivan Silva Braga, Samuel Ferreira da Silva, José Jerônimo Maciel Júnior, Lucas Ferreira Paiva e um adolescente de 17 anos de idade.





Todos, segundo Diego Barreto, eram responsáveis por cometer os furtos e roubos. A receptação das motocicletas ficava por conta de Estácio Pedrosa da Silva, preso nesse sábado (6), em decorrência do prosseguimento das investigações e depoimentos dos suspeitos.





"No dia 3 nós recebemos ocorrência que uma moto foi roubada e abandonava no Bom Sucesso. Foi lá que os criminosos foram capturados. Mas, a nossa maior preocupação, era em prender o receptador, que é quem fomenta esse tipo de crime. Aí dias depois localizados o Estácio", conta o delegado.





Conforme a Polícia Civil, a abordagem contra o suspeito de receptar os veículos vindos das ações criminosas aconteceu no bairro Planalto Ayrton Senna, onde estava localizada a oficina de Estácio Pedrosa. No local, foram encontradas dezenas de peças de motocicletas com numeração raspada, além de um carro clonado. Barreto acrescenta que o carro encontrado na oficina era o veículo de apoio utilizado pela quadrilha. O bando confessou já ter agido em diversos outros bairros da Capital, dentre eles, o Joaquim Távora.





"Eles saíam circulando. Onde viam moto parada e em local sem muita movimentação, iam lá e furtavam. Todos os maiores têm antecedentes criminais. O Estácio já respondia por tráfico de drogas e receptação. O Jerônimo, considerado líder da quadrilha, tem ficha ainda mais extensa. Responde por homicídio, tráfico, diversas receptações e roubos", afirmou o titular da Especializada.





O delegado acrescenta que as investigações devem continuar e já há outros receptadores identificados pelas autoridades. De acordo com a Polícia Civil, Francisco ivan, Samuel Ferreira, José Jerônimo e Lucas Ferreira devem responder pelos crimes de roubo e formação de quadrilha. Já Estácio Pedrosa foi autuado por formação de quadrilha e receptação. O adolescente infrator foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).





Fonte: Diário do Nordeste

Foto divulgação google imagens