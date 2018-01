Polícia desarticula quadrilha do PCC que traficava drogas entre São Paulo e o Ceará

Operação foi desencadeada em dois dias na região entre os Municípios de Crateús e Novo Oriente. Oito pessoas foram capturadas com 14 quilos de pasta-base de cocaína e armas de fogo, entre elas, pistolas da PM de São Paulo.

Oito pessoas acabaram presas e cerca de 14 quilos de pasta-base de cocaína foram apreendidos numa operação desencadeada no Interior cearense por policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) em conjunto com a Força Tática(FT) do 7º BPM (Crateús). Além disso, armas de grosso calibre também foram confiscadas com o bando. Segundo as autoridades, a quadrilha fazia parte de uma conexão da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e estaria trazendo drogas de São Paulo para serem distribuídas na região dos Sertões de Crateús.





A operação teve início ainda na segunda-feira (8) na cidade de Crateús, onde quatro homens foram presos com drogas e armas. A captura dos quatro possibilitou a identificação de outros envolvidos com as atividades do bando. No dia seguinte, terça-feira (9), as ações do Comando Tático Rural (Cotar), se estenderam ao Município de Novo Oriente, onde mais pessoas foram detidas e mais entorpecentes localizados e apreendidos. A operação policial foi finalizada novamente em Crateús com mais prisões e apreensões.





No total, oito armas de fogo foram encontradas em poder dos criminosos, entre elas, duas pistolas que pertencem à Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP).





Do PCC





Outro detalhe muito importante ressaltado pela PM foi a descoberta da droga que era trazida de São Paulo para o Interior cearense com a marca da facção criminosa paulista. A cocaína era dividida em vários pacotes e nestes havia a numeração 15-3-3- numa referência às letras que formam a sigla PCC.





A operação realizada pelo Cotar/BpChoque e FTA em Crateús e Novo Oriente faz parte de uma nova ofensiva que o Batalhão de Polícia de Choque está realizando no Interior do estado na repressão a diversos delitos como assaltos a bancos e carros-fortes, tráfico de drogas e armas, homicídios e outros delitos graves. A ação se estende por várias regiões do território cearense.