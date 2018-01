POLICIAIS CIVIS DO 13° DP PRENDEM MULHER QUE ATUAVA NO TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO AEROLANDIA

Uma investigação de policiais civis do 13° Distrito Policial (DP) resultou na captura de uma mulher suspeita de atuar no tráfico de drogas, no bairro Aerolândia – Área Integrada de Segurança 07 (AIS 07). De acordo com o delegado Hélio Marques, a infratora era alvo dos trabalhos policiais, uma vez que havia indícios que ela mantivesse, em sua residência, um ponto de venda de entorpecentes e também uma base para o armazenamento de armas de fogo. A captura ocorreu nessa quinta-feira (11).





As apurações iniciaram após uma denúncia anônima repassada à distrital. Após tomarem conhecimento sobre as características físicas de Natalia Vieira dos Santos (24) – sem antecedentes - os policiais civis a localizaram no interior de uma residência, na Rua Capitão Aragão. Quando adentraram ao imóvel, a suspeita foi flagrada embalando várias embalagens entorpecentes, que se encontravam espalhadas pelo chão.





No total, foram apreendidas 469 trouxinhas de cocaína, duas balanças de precisão e outros apetrechos utilizados na atividade ilícita. Natália foi conduzida para a sede do 13° DP, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.





Denúncia





A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na elucidação do caso. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101.2050, do 13° DP. O sigilo é garantido.





Fonte: SSPDS