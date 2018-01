POLICIAIS MILITARES DE COREAÚ PRENDEM HOMEM ACUSADO DE TRAFICAR DROGAS EM UBAÚNA

Por volta das 22:40 de ontem (13), Policiais Militares de Coreaú foram acionados via CIOPS, para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na localidade de Ubaúna, distrito de Coreaú.





Os PMs deram início as diligências e conseguiram realizar a prisão em flagrante de Carlos Alberto de Lira, vulgo "Nenem", que foi preso nas proximidades do posto de combustível Neres com 21 pedras de crack e R$ 369,00 em espécie.

O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Deelgacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas.





Os Policiais que efetuaram a prisão do acusado foram: Sargento Márcio, Soldado Raul e Soldado Elvis.





Fonte: Sobral 24 horas