Primo do Governador do Piauí é preso por roubo de carro e gado no Maranhão

Reginaldo Sampaio, vulgo "Alemão", foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, junto com outros cinco homens.

A Polícia Militar do Maranhão prendeu, na manhã desta sexta-feira (19), Reginaldo Sampaio Dias, vulgo “Alemão”, membro da quadrilha que roubou gado na região de Pastos Bons e primo do governador do Piauí, Wellington Dias (PT).

Os agentes receberam informações sobre um bando que havia roubado uma Hilux de um empresário da cidade de Pastos Bons e, ao realizarem as diligências, foram informados que a quadrilha estaria na fazenda Faveira, em Nova Iorque (MA).





Ao chegarem ao local, além de prender seis homens em flagrante por envolvimento em assaltos, a polícia encontrou ainda, além da Hilux, um Fiat Strada, um CAminhão Ford/4000, apareho bloqueador de satélite, aparelhos celulares, dois rifles (calibre .22 e outro .44), um revólver .38 e munições .38 e .44.





A polícia suspeita que todos os veículos também são frutos de roubo e também prendeu os homens por envolvimento no roubo de gado realizado na noite da quinta-feira (18), em Pastos Bons.





Tráfico e roubo de carga





Em 2009, Reginaldo Sampaio foi preso por envolvimento no tráfico de drogas e roubo de cargas na região central do Piauí.



Fonte: Cearanews7