SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Internauta denuncia a empresa Ricardo Eletro, localizada no Centro de Sobral.

Confira a reclamação na íntegra





"Venho tornar público meu repúdio e decepção para com a loja Ricardo Eletro aqui de Sobral. Hoje a tarde sai pra comprar um Eletro e após pesquisa em alguns estabelecimentos consegui encontrar o produto com menor preço nessa referida loja. O vendedor solicitou meus dados para liberar o pedido para pagamento, só que, para minha surpresa o mesmo me ofereceu uma série de outros " acompanhamentos" ( garantia estendida, caminhão de prêmios, etc.) Falei que queria apenas o produto e nada mais, e para surpresa maior a venda só seria possível se eu adquirisse os outros "produtos". Pedi para que o mesmo contactasse o gerente ( Sr. James)pra resolver tal situação, já que não me interessava pelos outros "produtos " oferecidos. O mesmo não se encontrava na loja. Solicitei ao vendedor que ligasse para o mesmo. Logo tive mais uma surpresa: o gerente ( via telefone) falou para seu vendedor que não seria possível a venda apenas do produto que eu desejava, tinha que adquirir também os " produtos" oferecidos pela loja.









Resumo essa loja desobedece o código de defesa do consumidor.









Se possível divulge para que as autoridades competentes tomem as devidas providências"