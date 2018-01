SOBRALENSE É ASSASSINADO A FACADAS NA CIDADE DE ALCÂNTARAS/CE

Um crime de morte foi perpetrado na cidade de Alcântaras. A vítima foi identificada apenas por Antônio Ivanildo de Sousa Nascimento, conhecido por "Kaká", residia no bairro Padre Palhano, em Sobral. Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira, dia 31, na localidade do Sítio Silva, naquele município. Kaká, era bastante conhecido em Sobral e era filho de um cidadão conhecido por "Tutu", morador do bairro Dom José. Outras informações dão conta de que a vítima teria se mudado recentemente para a cidade de Alcântaras, por conta de um filho que era marcado para morrer. Sobre os motivos é autoria do crime, a polícia informou que a vítima foi separar uma briga, um indivíduo conhecido por "Playboy" acabou desferindo uma facada no seu peito, provocando sua morte. A Perícia esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





Com informações de Olivando Alves