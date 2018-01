TECO-TECO: SOLIDARIEDADE NO AR

Utilize os dados acima e depositando sua contribuição. Assim, você estará ingressando na Campanha de Solidariedade em prol do ex-atleta Raimundo Brandão de Souza Bento. Trata-se de TECO-TECO (foto), 70 anos, o inesquecível “Capitão” e eterno meia-esquerda e “Camisa 10” do Guarany Sporting Club, do qual foi e continua sendo seu incansável colaborador, quer dentro, quer fora de campo.





Como já é do conhecimento de quase todos, atualmente TECO-TECO enfrenta sérios problemas de saúde que ocasionaram, inclusive, a perda da capacidade de caminhar. Os custos do tratamento e acompanhamento, bem como a realização de exames, aquisição de medicação e alimentação especial estão exigindo recursos acima da capacidade financeira do inesquecível ex-jogador, treinador e pessoa que era um “faz-tudo” no Cacique do Vale.





Diante disso, familiares, amigos, colegas e torcedores estão se mobilizando para ajudá-lo a sair dessa difícil situação. Caso você deseje dar sua contribuição através da conta de depósitos da filha de TECO-TECO, Sra. Oliva Silva Sousa Bento - Ag. 3572 // Conta: 5707-0 // Caixa Econômica Federal (Rua Tabelião Ildefonso Cavalcante - Sobral-CE).





OBS.: Os depósitos podem ser feitos em QUALQUER AGÊNCIA DA CAIXA ou em QUALQUER CASA LOTÉRICA.





Colabore! E que Deus lhe Pague!





VISITE TECO-TECO:

Rua Elpidio Ribeiro, 394 (popularmente Beco do Cabo Lira) - Bairro Campo dos Velhos.





CONTATOS:

(88) 99484-6100 (Oliva/Luan - filha/neto de Teco-Teco)

(88) 99235-2278 (Júnior, filho)





REVEJA ENTREVISTA DO GLOBO ESPORTE COM TECO-TECO, VEICULADA EM 2013.





http://globoesporte.globo.com/ce/futebol/times/guarany-de-sobral/noticia/2013/01/com-46-anos-de-clube-teco-teco-sonha-ver-guarany-de-volta-na-serie-c.html



Via Artemísio Costa Via Artemísio Costa