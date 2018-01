SOBRAL PASSA VEXAME: FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE BASQUETE É CANCELADO POR GOTEIRAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO PLÍNIO POMPEU

Um fato lamentável e vergonhoso para Sobral aconteceu hoje (27), durante a final do Campeonato Cearense de Basquete, realizado no ginásio poliesportivo Plínio Pompeu, entre as equipes: Guarany de Sobral e Náutico (Fortaleza). O evento esportivo teve que ser interrompido e cancelado, devido o grande número de goteiras no ginásio. O jogo teve início às 15h e por volta das 15:30 foi cancelado.





Ressalta-se também a presença de vários buracos na quadra, atrapalhando o desempenhos dos jogadores.





Os torcedores saíram revoltados com a situação calamitosa, ou seja, o total abandono em que se encontra o ginásio.





Fonte: Sobral 24 horas