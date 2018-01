VÍDEO - ABSURDO! INTERNAUTA DENUNCIA QUE HÁ MAIS DE 4 ANOS NÃO EXISTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ONDE MORA

Um fato lamentável! Internauta denuncia que há mais de 4 anos não existe iluminação pública na rua onde mora (Rua 31, bairro Renato Parente).

Confira a denúncia na íntegra:

"Venho por meio desse vídeo apresentar a situação que há mais de quatro (04) anos se encontra a rua 31 do bairro Renato Parente. Sofremos com a total ausência do poder municipal no que diz respeito à iluminação pública. Tudo o que precisamos é de dois braços para dois postes para termos a oportunidade de ocupar a rua e transitar sem medo por ela. Nossa rua é uma das que dão acesso à praça do bairro, que não é frequentada plenamente pelos moradores devido a falta de iluminação, gerando insegurança e medo, especialmente nos alunos e trabalhadores que chegam tarde da noite em suas casas e sentem receio de trafegar por essa rua. Aguardamos que as autoridades competentes se sensibilizem o mais rápido possível e atendam nosso apelo. #ocupasobral"