VÍDEO - Primeiro filme produzido pela PM-Ceará mostrará formação dos "caveiras"

Dezenove policiais militares cearenses tiveram uma noite de Ano-Novo diferente. Enquanto aproximadamente um milhão e meio de fortalezenses e turistas de todo o País e até do exterior brindavam a chegada de 2018 curtindo a queima de fogos no calçadão da Beira-Mar, nas janelas dos apartamentos de luxo ou no Aterro e Aterrinho da Praia de Iracema, os militares assistiram o show pirotécnico em pleno mar, na água literalmente.





Eles são os PMs que formam o pequeno efetivo que ainda participa do Curso de Operações Especiais, que vai formar os novos “caveiras” da Corporação. São homens com extremas habilidades e que já concluíram as várias etapas do especialíssimo e exaustivo treinamento que inclui viagens a vários estados brasileiros, entre eles, o Rio de Janeiro, onde os candidatos foram submetidos aos exercícios militares do famoso Batalhão de Operações Especiais (Bope).





O Curso de Operações Especiais é destinado à formação de militares que estarão prontos para enfrentar qualquer tipo de situação adversa de alta complexidade. Eles passam por aulas de tiros (de diversos tipos), mergulho, operações áreas, incursões em áreas de difícil acesso, como a caatinga nordestina, e muitas outras situações que levam ao limite físico e psicológico.





E mais. Tudo isso será apresentado em um filme que está sendo produzido – pela primeira vez – pela própria Polícia Militar. A direção e o roteiro estão sob a responsabilidade da tenente-coronel Keydna Carneiro, subcomandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE). O comandante do CPE, coronel PM Aginaldo Oliveira, é um especialista em operações especiais, ex-comandante da Força Nacional de Segurança (FNS) e com formação no Bope, e coordena o curso para os futuros “caveiras” cearenses e também PMs de outros estados.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro