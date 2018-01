VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Ceará registra 51 assassinatos de mulheres em apenas 30 dias de janeiro

Uma adolescente de apenas 13 anos de idade foi morta, a tiros, na noite desta terça-feira (30), na Rua Doutor Vale Costa, no bairro Antônio Bezerra, na zona Oeste de Fortaleza. Bruna dos Santos Cavalcante foi a 51ª mulher assassinada no Ceará em apenas 30 dias do mês de janeiro. A matança de mulheres no estado e mais uma faceta da guerra travada entre facções criminosas. A maioria das vítimas executadas era jovens e adolescentes, as “novinhas”, como o crime denomina.





Passavam poucos minutos das 22 horas quando a menina, franzina, cabelos soltos e usando vestido preto, curto, foi atingida por vários tiros disparados por bandidos que apareceram na rua em um carro ainda não identificado. Horas depois, o corpo dela foi removido pelo rabecão para o necrotério da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Terminava ali, de forma trágica, uma vida que mal começara.





Mas o assassinato de Bruna não foi o único do dia em que a vítima era do sexo feminino. Mais dois casos foram registrados na terça-feira. Um deles em Caucaia e o outro na cidade de Massapê, na zona Norte do estado (a 244Km de Fortaleza). Uma discussão banal entre duas funcionárias de uma escola pública daquele Município teve um desfecho sangrento. Uma delas se apoderou de uma faca e atingiu a outra. A mulher esfaqueada foi levada para o hospital da cidade, mas, morreu instantes depois. A agressora foi presa em flagrante ainda dentro da escola. Preferiu não fugir e esperou a Polícia aparecer.





Mortes





Das 51 mulheres assassinadas no Ceará em apenas 30 dias de 2018, oito delas foram fuziladas na maior chacina já ocorrida no estado, quando 14 pessoas foram mortas em uma casa de shows no bairro Cajazeiras, na madrugada do último sábado (27). Das oito vítimas, duas eram adolescentes. O massacre deixou também seis homens mortos. Todos foram atingidos a tiros de pistolas calibres 380 e Ponto 40, além de espingardas de calibre 12 (escopetas) e revólveres 38.





Dos 51 assassinatos de mulheres, 28 foram registrados na Capital, outros 14 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e nove no interior.





Os dois primeiros assassinatos do ano em Fortaleza tiveram como vítimas duas irmãs, meninas com idades de 15 e 16 anos. Maria Gabriela Lima Costa e Maria Erilane Lima Costa foram mortas, a tios, na madrugada da Virada do Ano, em plena Avenida Major Assis, no bairro Vila Velha, zona Oeste da cidade. O crime não foi, ainda, esclarecido. A família silencia temendo represálias dos assassinos.





Veja a lista de mulheres mortas no Ceará em janeiro de 2018:





1- (1/1) – Maria Erilane Lima Costa/menor (bala) – Av. Major Assis/Vila Velha (CAPITAL)

2- (1/1) – Maria Gabriela Lima Costa/menor (bala) – Av. Major Assis/Vila Velha (CAPITAL)

3- (2/1) – Ana Karina Damasceno Silva (bala) – Avenida do Contorno/Mondubim (CAPITAL)

4- (2/1) – Estefhani Brito Cruz (espancamento) – Lagoa da Libânia/Mondubim (CAPITAL)

5- (3/1) – Maria Kelyane Torquato de Sousa (bala) – Tv José Abílio/Granja Portugal (CAPITAL)

6- (4/1) – Patrícia C. (bala) – Rua Sargento João Pinheiro/Bom Jardim (CAPITAL)

7- (4/1) – Roberta A. (bala) – Travessa Belo Rio/Dom Lustosa (CAPITAL)

8- (4/1) – Caroline Ellen da Costa Santiago/menor (bala) – (PACAJUS)

9- (4/1) – Francisca Sandra de Oliveira Fernandes (bala) – (ITAPIÚNA)

10- (5/1) – Francisca Fernandes de Morais (faca) – Localidade Parelhas (QUIXERAMOBIM)

11- (7/1) – Vítima não identificada (bala) – Rua Francisco Vilela/Cajazeiras (CAPITAL)

12- (8/1) – Antônia Rosilene Bezerra dos Santos (bala) – Al. das Palmeiras/Ancuri (CAPITAL)

13- (8/1) – Luana Rufino Bezerra (bala) – (CRATEÚS)

14- (8/1) – Ana Célia Mendes dos Santos (bala) – Rua Paraíso/Tabuba (CAUCAIA)

15- (11/1) – Vítima não identificada (bala) – Cidade Nova (CAPITAL)

16- (11/1) – Alexandra Assunção dos Santos Sousa (bala) – Av. Frei Cirilo/Messejana (CAPITAL)

17- (13/1) – Kellivane Nascimento de Souza (bala) – Jardim Bandeirantes (MARACANAÚ)

18- (14/1) – Aparecida Ferreira Lima (outros) – (AURORA)

19- (15/1) – Francisca Thainá Alves da Silva (facadas e ocultação) Sítio Moitinga (UBAJARA)

20- (16/1) – Iara Maria de Freitas (bala) – Conjunto Pindorama/Salinas (CAPITAL)

21- (17/1) – Tarciana Araújo de Sousa (bala) – Sede (CANINDÉ)

22- (19/1) – Marcilene Sousa da Costa (bala) – (BARROQUINHA)

23- (20/1) – Josivânia Martins Ferreira (bala) – Bairro Aldeia (AQUIRAZ)

24- (20/1) – Gleigiane Maria Lopes da Silva (bala) – Bairro Guajiru (CAUCAIA)

25- (20/1) – Laíssa Quintino Moreira (bala) – Bairro Guajiru (CAUCAIA)

26- (21/1) – Luciana Sousa Vieira (bala) – Rua Clarindo de Queiroz/Centro (CAPITAL)

27- (21/1) – Luana do Carmo Sousa/menor (bala) – (PARACURU)

28- (22/1) – Ana Patrícia de Sousa Xavier (bala) – B. Parque das Nações (CAUCAIA)

29- (24/1) – Ana Karine Guedes (bala) – B. Carlito Pamplona (CAPITAL)

30- (25/1) – Teresa Juliana Camelo (bala) – Bairro Umarizeiras (MARANGUAPE)

31- (27/1) – Maíra Santos da Silva (bala) – R. Madre Teresa de Calcutá/Cajazeiras (CAPITAL)

32- (27/1) – Maria Tatiana Costa Ferreira (bala) – R. Madre Teresa de Calcutá/Cajazeiras (CAPITAL)

33- (27/1) – Brena Oliveira de Queiroz (bala) – R. Madre Teresa de Calcutá/Cajazeiras (CAPITAL)

34- (27/1) – Raquel Martins Neves (bala) – R. Madre Teresa de Calcutá/Cajazeiras (CAPITAL)

35- (27/1) – Luana Ramos da Silva (bala) – R. Madre Teresa de Calcutá/Cajazeiras (CAPITAL)

36- (27/1) – Renata Nunes de Sousa (bala) – R. Madre Teresa de Calcutá/Cajazeiras (CAPITAL)

37- (27/1) – Marisa Mara Nascimento da Silva (bala) – R. Madre Teresa de Calcutá/Cajazeiras (CAPITAL)

38- (27/1) – Edneusa Pereira de Albuquerque (bala) – R. Madre Teresa de Calcutá/Cajazeiras (CAPITAL)

39- (28/1) – Vítima não identificada (bala) – Distrito Primavera (CAUCAIA)

40- (28/1) – Vítima não identificada (bala) – Distrito Primavera (CAUCAIA)

41- (28/1) – Silvana Gadelha da Silva (bala) – Rua Londrina/Granja Lisboa (CAPITAL)

42- (28/1) – Vitória Régia Ferreira Campelo (bala) – Rua Londrina/Granja Lisboa (CAPITAL)

43- (28/1) – Geovana Anoro de Abreu (bala) – Rua Barra Vermelha/Granja Portugal (CAPITAL)

44- (28/1) - Gabrielle Kellyn Costa Silva K. (bala) – Cumbuco (CAUCAIA)

45- (29/1) – Maria L. (bala) – Rua da Mangueira/Ancuri (CAPITAL)

46- (29/1) – Rosalene D. (bala) – Rua da Mangueira/Ancuri (CAPITAL)

47- (29/1) – Patrícia R. (outros meios) – Rua Cruzeiro do Sul/B. Cigana (CAUCAIA)

48- (29/1) – Francisca C. (faca) – Rua Timóteo Landim/Siqueira 2 (MARACANAÚ)

49- (30/1) – Bruna dos Santos Cavalcante (bala) – R. Dr. Vale Costa/Antônio Bezerra (CAPITAL)

50- (30/1) – Vítima não identificada (bala) – (CAUCAIA)

51- (30/1) – Roberta Rodrigues (faca) – Sede (MASSAPÊ)





Fonte: Fernando Ribeiro